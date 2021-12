24/12/2021 à 00:09 CET

Aujourd’hui en couverture de SPORT, Dembélé renouvellera avec le Barça pendant cinq saisons et accepte de baisser son salaire sur le nouveau contrat. La volonté du joueur a été déterminante puisque ses agents étaient plutôt favorables à une signature dans un autre club.

Le Barça lance le « Sortie d’opération », Xavi veut Ferran Torres de ‘9’, et, en plus, en Premier League, le ‘Boxing day’ est en danger à cause de Covid.