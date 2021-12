C’est la couverture de SPORT

28/12/2021 à 23:41 CET

L’attaquant valencien, Torres de Ferran, est le protagoniste principal de la couverture de SPORT le mercredi 29 décembre 2021. Le joueur a signé pour le reste de la saison et les cinq prochains, seront présentés lundi et auront une clause de 1000M€.

Votre inscription aura lieu lorsque le Barça aura terminé l’opération de sortie : Coutinho et Umtiti, avec deux des salaires les plus élevés de l’équipe, sont les deux acteurs du marché.

Actuellement, culé met aussi en évidence l’impact du COVID-19 : JOrdi Alba et Alejandro Balde ont rejoint Dani Alves et Lenglet et il y a déjà quatre joueurs concernés. Dembélé, quant à lui, était absent de la séance d’entraînement de l’après-midi en raison d’un malaise général.