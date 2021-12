C’est la couverture de SPORT

30/12/2021

L’attaquant de la Juventus, Alvaro Morata, est le protagoniste principal de la dernière couverture du Journal SPORT 2021. L’attaquant est celui choisi par Xavi Hernández pour renforcer l’équipe lors du prochain marché d’hiver avec Ferran Torres et Dani Alves.

L’autre nom propre est Ousmane Dembélé : son renouvellement est bloqué et le joueur pourrait partir en janvier. Le contrat se termine le 30 juin et le Français est en mesure de négocier avec n’importe quelle équipe pour atteindre le coût zéro sur le prochain marché estival..

D’un autre côté, COVID-19 continue d’avoir un impact sur l’équipe première et les points positifs de Sergiño Dest, Philippe Coutinho et Abde rejoignent ceux déjà confirmés par Lenglet, Alves, Dembélé, Umtiti, Gavi, Balde et Jordi Alba.