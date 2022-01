C’est la couverture de SPORT

01/03/2022 à 23:39 CET

Les mots de Laporta dans la présentation de Ferran Torres sont les protagonistes de la couverture de ce mardi 4 décembre. « Que chacun prépare son retour » est le titre principal, en plus des propos de Ferran, qui dans sa présentation a déclaré « Je viens pour relever de grands défis et remettre le club là où il le mérite ».

La signature de Haaland et le renouvellement de Dembélé sont d’autres nouvelles qui occupent la couverture. Le positif de Ferran et Pedri le jour de l’entraînement de l’équipe devant 14 000 personnes et l’avant-première du match de coupe face à l’Espanyol, complètent la couverture du jour.