C’est la couverture de SPORT

04/06/21 à 00h33 CEST

Aujourd’hui en couverture de SPORT, Laporta confirme à Koeman le début de la nouvelle saison et assure que le Barça n’a pas négocié avec un éventuel remplaçant. Le président blaugrana est persuadé qu’il triomphera : « On va avoir du succès avec un effectif pour jouer à l’attaque & rdquor ;.

Jordi Cruyff signe au Barça, l’ancien joueur blaugrana quitte la Ligue chinoise pour rejoindre la surface de football du club, de plus, Depay est tout proche de signer pour trois ans, et, en basket, Penya bat le Barça et force le troisième match