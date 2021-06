C’est la couverture de SPORT

05/06/21 à 00:06 CEST

Aujourd’hui en couverture de SPORT, La Roja a totalement dominé le Portugal avec un grand jeu de possession, mais a de nouveau été témoin d’une sécheresse inquiétante avant le but. L’équipe a réussi à s’imposer en plantant un ballon sur le poteau dans la dernière ligne droite et son football redonne espoir peu après le début de l’Eurocup.

Depay est déjà prêt, Wijnaldum complique après que le PSG a offert un millionnaire au milieu de terrain et Pjanic se rapproche de la Juventus. De plus, le week-end démarre le GP de Catalogne avec un public sur le circuit de Montmeló et le Barça affronte un derby à vie ou à mort aux Palau.