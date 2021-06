C’est la couverture de SPORT

in

La possible signature de l’attaquant argentin de l’Inter Milan, Lautaro Martinez, pour le FC Barcelone, occupe la couverture de SPORT ce jeudi 10 juin 2021. « Clin d’œil de Lautaro au Barça ».

Lautaro Martínez paralyse son renouvellement avec l’Inter, en attendant une offre officielle du club blaugrana.

Votre représentant assure SPORT : “Bien sûr qu’il aimerait jouer au Camp Nou !”

En séries éliminatoires de la Endesa Basketball League, Lenovo Tenerife a battu le Barça en basket par 80 à 68 et il y aura un match final. “Tenerife force le troisième jeu”.

Quelques jours après le début de l’Euro 2020, la polémique avec l’Espagne continue. L’armée va vacciner l’équipe nationale.

Dans le football, les poursuites contre le Barça, le Real Madrid et la Juventus sont suspendues pour l’idéation et la création de la Super League. “L’UEFA arrête sa punition pour la Super League.”

Enfin, au tournoi de tennis de Roland Garros, l’Espagnol Rafa Nadal a battu Diego Schwartzman 6-3, 4-6, 6-4 et 6-4, et est déjà en demi-finale. Là, Novak Djokovic l’attend, qui a également remporté son match et les deux seront les vedettes du match du jour.