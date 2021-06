C’est la couverture de SPORT

in

11 juin 2021 à 00h42 CEST

Le coup de sifflet final du grand tournoi international d’été est en couverture de SPORT ce vendredi 11 juin 2021. “L’Eurocopa de las Estrellas démarre”.

La compétition débute avec un an de retard en raison de la pandémie et avec l’équipe de France comme grande favorite.

Turquie – Italie (21h00 / Telecinco) ouvre un tournoi qui se caractérise par sa dispersion et des mesures sanitaires strictes.

Kylian Mbappé, en France; Harry Kane, en Angleterre; Frenkie de Jong, pour les Pays-Bas ; Kévin de Bruyne, pour la Belgique et Pedro, en Espagne, ils sont les principales stars du tournoi.

L’entraîneur espagnol, Luis Enrique : “Sergio Busquests sera en sécurité sur la liste”. Le joueur du Barça a été testé positif au coronavirus après un test PCR et a dû quitter la concentration de l’équipe espagnole, mais l’entraîneur est persuadé qu’il pourra compter sur lui pendant le tournoi.

En code Barça, Xavi Hernandez bénir les signatures de ‘Kun’ Agüero et Eric Garcia, et a parlé de son avenir possible sur le banc du Camp Nou. “Je suis prêt à entraîner le Barça”.

Au tournoi Roland Garros tennis, il y aura une demi-finale de luxe entre deux des candidats pour remporter le tournoi à Paris. Nadal – Djokovic, duel de favoris.

En playoffs de la Endesa Basketball League, le Barça affrontera Ténérife ce vendredi à 22h00 à domicile. Le Barça ne peut pas échouer aux Palau. Madrid a fait son travail et a battu Valence lors du troisième match, ils ont donc déjà leur place pour la grande finale.