C’est la couverture de SPORT

13 juin 2021 à 00h08 CEST

Aujourd’hui en couverture de SPORT, Depay accepte la nouvelle proposition du Barça et, contrairement à Wijnaldum, sa prédisposition à signer pour le Barça est totale. Le club veut annoncer la signature cette semaine mais, par erreur, a déjà mis les maillots en vente. Wijnaldum : « C’était difficile de dire non au Barça, mais le PSG a été plus rapide & rdquor ;.

Au Championnat d’Europe, Eriksen s’est effondré dans le match contre la Finlande et le pire était à craindre, mais les médecins ont réussi à le réanimer. Luis Enrique a déjà tous ses joueurs avec un PCR négatif et débute également la Copa América avec quatre joueurs du Barça.