C’est la couverture de SPORT

Fitbit fabrique des montres intelligentes et des trackers de fitness incroyables. Le Fitbit Inspire 2 est l’un des meilleurs, c’est pourquoi il est inclus dans nos meilleures offres de smartwatch Android Prime Day. Mais il y a un autre tracker de fitness qui est tout aussi bon, et c’est l’Amazfit Band 5. C’est l’un des […] More