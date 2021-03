28/03/2021 à 00:15 CET

Aujourd’hui en couverture de SPORT, le Barça se fait une priorité de lier l’avenir d’Ilaix, Mingueza et Dembélé en priorité dans les semaines à venir. Les deux jeunes joueurs sont plus avancés et continueraient pendant quatre ans et le Français ouvre la porte à la négociation.

De Jong, un libéro inspiré de Rijkaard. Et en Formule 1, Verstappen pole et Alonso et Sainz répondent.