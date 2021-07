C’est la couverture de SPORT

07/08/2021

Le à 00:22 CEST

Est déjà parti Couverture SPORT à partir du 8 juillet 2021. Malgré l’élimination de l’Espagne en Eurocup, le tournoi de l’équipe nationale a quitté Luis Enrique, protagoniste de notre édition, en tant que grand gagnant de l’été. Malgré les doutes avec sa liste et les résultats, il a ramené La Roja au sommet, touchant la finale de l’Europe.

On continue avec les sélections. Sergio Busquets, qui ne conteste guère l’EURO2020 à cause du coronavirus, a été justifié avec un grand tournoi et son souhait est de continuer aussi longtemps que l’entraîneur le jugera approprié. Pour sa part, Leo Messi se qualifie pour la finale de la Copa América et il est à un pas de remporter sa première grande victoire avec l’Argentine.

En code Barça, on souligne l’arrivée de Coutinho à Barcelone pour démêler sa situation dans le club et négocier définitivement leur avenir, de plus en plus loin de la ville de Barcelone.