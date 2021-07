C’est la couverture de SPORT

in

La couverture SPORT du 9 juillet 2021 est déjà sortie. La continuité de Messi reste le problème le plus important pour le Barça. En ce sens, Joan Laporta et Ronald Koeman se sont vus lors de la présentation du tournoi de golf parrainé par l’entraîneur néerlandais. Là, ils ont laissé un message clair : “Nous sommes calmes avec Messi.” Tous deux sont convaincus que le ’10’ continuera dans le club et mènera le projet.

En même temps, Javier Tebas Ce n’est pas si clair pour lui et le président de la Liga a également tenu à faire passer un message : “Je ne sais pas si Leo commencera la Liga avec le Barça”. Ainsi, le Barça doit vendre pour avoir le feu vert pour la continuité de Messi et comme nous l’avons également annoncé sur la couverture, Carles Aleñà sera transféré à Getafe, où il a déjà joué la saison dernière en prêt.

D’autre part, il faut noter que Le PSG a officialisé la signature de Sergio Ramos et que Simeone a renouvelé avec l’Atlético de Madrid jusqu’en 2024.