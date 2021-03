29 mars 2021 à 00h06 CEST

Aujourd’hui en couverture de SPORT, victoire «in extremis» pour La Roja, qui a réussi à revenir contre la Géorgie avec un but de Dani Olmo à la 92e minute et a évité de compliquer la qualification pour la Coupe du monde. Aussi, optimisme quant à la signature de Haaland.

En moteur, Viñales frappe le sol en courant et gagne à la première. Et Hamilton gagne; Sainz, huitième et Alonso part.