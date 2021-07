C’est la couverture de SPORT

in

27/07/2021 à 23:44 CEST

L’interview exclusive SPORT avec la nouvelle recrue du FC Barcelone, Memphis Depay, est la cagnotte SPORT de ce mercredi 28 juillet 2021. “Rebelle Depay”.

Voici quelques-unes de ses phrases les plus marquantes de l’interview que vous pouvez lire dans l’édition papier de ce mercredi, ainsi que sur le Web :

“Être un rebelle peut vous aider sur le terrain.”.

“Je suis compatible avec Messi et ‘Kun’ Agüero”.

“J’aime la façon dont le Barça joue et je veux m’adapter rapidement”.

Toujours à la clé du Barça, dans le club ils veulent signer le champion olympique Joël Gonzalez pour le bureau de service aux joueurs.

Aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020, troisième médaille pour l’Espagne pour Chorraut. Dans la discipline du football, l’Espagne affronte l’Argentine lors du dernier match de la phase de groupes, à 13h00, heure espagnole. L’Espagne veut passer en tête du groupe.

Dans un accord déjà officiel et communiqué par les deux clubs, etl Le Real Madrid transfère Raphael Varane à Manchester United pour 50 millions d’euros, après les adieux de Sergio Ramos, et perd ses deux centraux titulaires.

Finalement, Raúl de Tomás sauve l’Espanyol en amical contre Grenade. Espanyol, 1 – Grenade, 1.