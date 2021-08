C’est la couverture de SPORT

in

10/08/2021 à 00h55 CEST

Aujourd’hui en couverture de SPORT, Messi protagoniste: Messi à destination de Paris. Le PSG il négocie les dernières franges du contrat avec Leo et sa signature est imminente. L’Argentin pourrait voyager dans les prochaines heures pour rencontrer à nouveau Neymar.

En outre, Kun Aguero, KO jusqu’en novembre. L’Argentin souffre d’une blessure au tendon au mollet de la jambe droite. Dans plus de marché : Umtiti offres d’études de Turquie et de France. Ilaix: soit renouveler, soit se rendre aux stands. Pjanic accepte de baisser son salaire pour aller à la Juve. Collado décide de rester et se battra pour un poste.

Enfin, le Barça débutera la Ligue avec 30 000 spectateurs, 85 % de la capacité autorisée contre le Real seront réservés aux abonnés.