C’est la couverture de SPORT

08/12/2021 à 23:22 CEST

Aujourd’hui en couverture de SPORT, Koeman doit construire un projet sans Messi pour que le Barça continue d’ajouter des titres. L’entraîneur de l’équipe Blaugrana demande un milieu de terrain et un attaquant, mais il n’y aura plus de signatures.

Leo Messi s’est entraîné pour la première fois avec le PSG et a salué ses coéquipiers, parmi lesquels on pouvait voir le salut avec Mbappé et Sergio Ramos. De plus, “LaLiga Impulso” a été approuvé sans le soutien du Barça et du Real Madrid.