C’est la couverture de SPORT

14/08/2021 à 00:00 CEST

Aujourd’hui en couverture de SPORT, le Barça se battra jusqu’à la dernière minute pour pouvoir inscrire Depay et Eric Garcia en Liga. Il a le temps jusqu’à 19h55 dimanche pour rendre la carte efficace et qu’ils peuvent jouer contre la Real Sociedad.

Guerre entre Bartomeu et Laporta, l’ancien président accuse son successeur de manipulation et d’inaction, de plus, le Barça doit 52 millions à Leo Messi. D’un autre côté, Ancelotti commence avec de nombreux doutes contre Alavés et la Liga a commencé avec une victoire à Valence.