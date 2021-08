C’est la couverture de SPORT

16/08/2021 à 00h32 CEST

Aujourd’hui en couverture de SPORT, le Barça montre de grands sentiments lors de la première du championnat et excite les fans avec sa victoire contre la Real Sociedad. Braithwaite avec un doublé, Piqué et Sergi Roberto ont certifié une victoire pour un bloc qui veut aspirer à tout.

Piqué avance que Jordi Alba, Busquets et Sergi Roberto baisseront également leur salaire dans quelques jours : “tous les capitaines aideront le Club”. De plus, l’Atlético s’impose avec difficulté contre le Celta et Binder remporte la victoire dans une course MotoGP animée.