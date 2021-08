C’est la couverture de SPORT

in

17/08/2021 à 23:35 CEST

Aujourd’hui à la Une de SPORT, le Barça explore avec Arsenal la possibilité de faire un échange entre Coutinho et Aubameyang.Le club blaugrana veut sauver le salaire élevé du Brésilien, pour qui il ne trouve pas de repreneur. L’attaquant expérimenté de l’équipe anglaise serait le renfort que demande Koeman pour l’attaque.

Madrid dit “non” à Cristiano et le joueur brise son silence : “Je ne peux pas permettre aux gens de continuer à jouer avec mon nom.” De plus, le Barça lance une menace de limogeage pour Umtiti et Bojan commence l’aventure japonaise.