01/09/2021 à 23:35 CEST

Aujourd’hui en couverture de SPORT, Ansu Fati a demandé à hériter du numéro de Messi, dans un acte de courage et d’audace, le jeune joueur demande à porter le maillot mythique de Barcelone et le Barça lui accorde cet honneur.

Koeman, renouvellement conditionnel, le club propose à l’entraîneur barcelonais un an de plus sous réserve de la performance de l’équipe et des titres. Et aussi, l’Espagne affronte la Suède dans un match essentiel pour aller à la Coupe du monde.