C’est la couverture de SPORT

Peu de réalisateurs parviennent à créer ne serait-ce qu’une seule franchise de films à succès, mais James Wan en a jusqu’à présent géré trois. Wan a lancé la série Saw au début des années 2000 avec Leigh Whannel, et une décennie plus tard, le couple a créé les films effrayants Insidious. Le blockbuster 2013 de […] More