13/09/2021 à 01h04 CEST

Le Barça-Bayern des Champions est déjà au coin de la rue et Memphis Depay et Robert Lewandowski ils sont appelés à être protagonistes. Les deux sont les hommes de but des deux équipes et apparaissent donc sur la couverture de SPORT ce lundi.

De plus, il est également pertinent sur notre première page Défaite du Barça face au Real Madrid en finale de la Supercoupe Endesa, la blessure de Braithwaite ou la victoire de l’Atlético de Madrid au stade RCDE.