C’est la couverture de SPORT

27/09/2021 à 00h25 CEST

Le retour triomphal d’Ansu Fati avec le FC Barcelone lors du match contre Levante fait la couverture de SPORT ce lundi 27 septembre 2021. “Ansu, Ansu, Ansu !”.

Retour triomphal avec un but de Ansu Fati. Le canterano est revenu au jeu dix mois plus tard et a rendu fou le Camp Nou.

Victoire salvatrice pour Koeman. La confortable victoire contre Levante donne de l’oxygène au sélectionneur néerlandais.

En Formule 1, Saniz obtient une troisième place dans le GP de Russie.

Et aussi dans l’automobile, en l’occurrence dans l’Indycar Long Beach,Palou, premier champion d’Espagne de l’Indy !

Enfin, ce lundi dans SPORT, les avis de Lluís Mascaró, Albert Masnou ou Rubén Uría, entre autres. Une victoire qui sauve (pour l’instant) Koeman, Il n’y a qu’un avenir : Inonde-nous de la carrière !, Talent ne regarde pas son DNI. Ceci et bien plus encore ce lundi sur le web et la version papier de SPORT.