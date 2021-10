C’est la couverture de SPORT

16/10/2021 à 00h02 CEST

Aujourd’hui en couverture de SPORT, une interview exclusive de Laporta sur des questions clés concernant l’avenir du Barça : « nous proclamerons la résurrection du Barça & rdquor; « L’Espai Barça sera une référence mondiale & rdquor ;, » si l’article 67 n’est pas approuvé, cela nous conduirait à démissionner & rdquor ;, » mon pire moment a été le départ de Messi & rdquor ;.

Pedri renouvelle jusqu’en 2026 et veut continuer encore de nombreuses années, assure que : « Le Barça se relèvera pour gagner & rdquor ;. En Euroligue, le Barça a remporté une victoire subie contre l’As Monaco qui s’est décidée en prolongation. Et il y a aussi un mini-classique, le Real Madrid B et le Barça B s’affrontent à 21h00.