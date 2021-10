C’est la couverture de SPORT

26/10/2021 à 00h07 CEST

En couverture de ce mardi 26 octobre, nous vous expliquons les ralentissement de la reprise de Pedro. Prenez du recul, le Ténérife continue sans bons sentiments, son retour ralentit et il reviendra après la pause de sélection.

Lundi a eu lieu le gala des premiers Women in Sports Awards. Alors on vous dit, CHAMPIONS, SPORT et Femme récompensés par dix référents du sport féminin.

On te chante aussi ça Dembélé est OK, mais De Jong est KO. La présence des Français à Vallecas n’est pas encore certaine.

Puyol demande l’unité : « Il est temps de ramer tous ensemble.

Après l’incident à la sortie du Camp Nou, Ronald Koeman est surpris. Comme SPORT confidentiel, nous expliquons qu’il l’a déjà oublié.