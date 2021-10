C’est la couverture de SPORT

31/10/2021 à 00h22 CEST

Aujourd’hui en couverture de SPORT, le Barça a une nouvelle fois raté deux points de plus au Camp Nou dans un autre match à oublier. Un chien maigre n’est que puces : Kun Agüero, Piqué et Nico ont pris leur retraite blessés. L’arrivée de Xavi est présentée comme plus que jamais nécessaire pour changer le cours d’une équipe sans âme.

De plus, Vinicius s’est déguisé en Benzema lors du match du Real Madrid contre Elche, Séville ne perd pas le pas et Chelsea est plus leader après la crevaison de Liverpool et City.