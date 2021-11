C’est la couverture de SPORT

11/07/2021

Le à 00:47 CET

En couverture du dimanche 7 novembre, nous accueillons le nouvel entraîneur du FC Barcelone, Xavi Hernández, et nous soulignons le lien amer à Balaídos. Les hommes de Sergi Barjuan ont raté une avance de trois buts sur l’équipe électronique et ont perdu Ansu Fati, Eric Garcia et Nico González sur blessure. Lors du dernier match avant la troisième pause de l’équipe nationale, les Catalans n’ont pas ajouté les trois points et sont encore loin des positions européennes.

Le Real Madrid, quant à lui, a battu le Rayo Vallecano à domicile avec des buts de Toni Kroos et Karim Benzema, non sans souffrir, tandis que Le RCD Espanyol de Vicente Moreno a présenté une excellente version à domicile contre Grenade et garde le gars à Cornellà.