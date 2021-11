08/11/2021 à 00:06 CET

« Xavi Era Begins » est le grand titre de notre couverture aujourd’hui, lundi. L’entraîneur d’Egarense sera présenté comme le nouvel entraîneur du Barça et dirigera ce mardi sa première séance d’entraînement.

De plus, sur notre couverture il est également présent le retour imminent du docteur Pruna, le titre de champion du monde Moto3 de Pedro Acosta et le double record de Kosgei et Teshome au Marató de Barcelona.