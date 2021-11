C’est la couverture de SPORT

11/10/2021 à 00:04 CET

Aujourd’hui en couverture de SPORT, Xavi effectue son premier entraînement, a appuyé sur le terrain et a rappelé aux joueurs que le Barça est une équipe gagnante. Demandez aux joueurs de football de se consacrer au maximum au football et l’équipe d’inverser les résultats. Et d’autres changements sont à venir : Xavi change de préparateur physique et des physiothérapeutes pour éviter que l’hémorragie des blessés ne se poursuive.

En outre, Raul de Tomás accorder un entretien exclusif avec SPORT et assure que « je sens que je suis un joueur spécial ». Marc Marquez ne sera pas au GP de Valence après avoir annoncé qu’il avait encore des problèmes de vision. Et le Barça négocier avec Marc Gasol comme signature éventuelle.