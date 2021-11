C’est la couverture de SPORT

10/11/2021 à 23:59 CET

Aujourd’hui dans le Housse SPORT, la Coupe du Monde en jeu, La Roja joue le classement dans deux matchs à vie ou à mort contre la Grèce et la Suède dans lesquels il ne vaut la peine que de gagner pour aller au Qatar. Luis Enrique est optimiste : « Cette équipe a toujours performé sous pression. Nous allons gagner ce qu’il nous reste. »

Xavi met une canne, serre déjà ses joueurs et pourrait récupérer sept blessés. Le secrétaire Ramón Planes demande à quitter le Barça. Le Barça féminin en bonne voie pour atteindre les quarts de finale après avoir battu Hoffenheim 4-0 et, en plus, le scandale est déclenché par un assaut sur Hamraoui.