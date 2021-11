21/11/2021 à 00:50 CET

Aujourd’hui en couverture de SPORT, le Barça a remporté la victoire sur un but solitaire de Memphis après un penalty controversé. Le cachet de Xavi est déjà visible dans l’équipe, dont la première partie était très bonne. L’Espanyol a cependant réussi à faire match nul et même à remporter le match avec deux clubs RDT.

En Liga, l’Atlético gagne et Séville souffre, un examen pour Madrid, sans Bale ni Hazard et, en plus, Messi sauve le PSG alors qu’il jouait à 10