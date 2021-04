C’est la couverture de SPORT

04/08/2021

Le 04/09/2021 à 00:03 CEST

Dans l’édition du 9 avril 2021 dans SPORT, nous avons dédié la couverture à les onze possibles de Ronald Koeman et Zinedine Zidane pour le classique. le Madrid pariera à nouveau sur 4-3-3 qui lui a donné la victoire contre Liverpool tandis que l’entraîneur néerlandais de la Le FC Barcelone ne changera pas le système et continuera à donner la continuité au 3-5-2. Les doutes d’Araujo et de Piqué, le seul casse-tête de Koeman.

Nous soulignons également que, si rien ne va pas dans les prochaines heures, ou dans l’entraînement du matin ce vendredi, Pau Gasol fera sa première officielle de sa nouvelle étape au Barça, en duel ce vendredi soir contre le Bayern (21h00).

Enfin, la Ligue Europa et le résultat des matchs de Grenade et Villarreal Ils ferment notre couverture du 9 avril.