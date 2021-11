C’est la couverture de SPORT

21/11/2021 à 23:44 CET

Aujourd’hui en couverture de SPORT, le vestiaire du Barça estime que l’amitié et la proximité avec le coach vont les aider à faire un pas en avant. Ils se sont bien adaptés aux règles imposées par l’entraîneur et il y a une harmonie avec sa façon de regarder le football.

Xavi ne pourra pas compter sur Abde, Ilias et Jutglà et manquera d’ailiers pour le match de mardi contre Benfica. En Liga, Madrid a été un coup de vent à Grenade, et en Formule 1, Alonso a obtenu le podium dont il rêvait, sept ans plus tard : « J’ai beaucoup attendu ce moment & rdquor ;.