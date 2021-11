C’est la couverture de SPORT

SPORT.es

« Faire un miracle à Munich » est le titre le plus important à la Une du journal SPORT ce mercredi 24 novembre. Le match nul et vierge face à Benfica complique le passage des hommes de Xavi Hernández aux huitièmes de finale de la Ligue des champions. Malgré le fait que le Barça était de loin supérieur aux Portugais et jouait à un niveau élevé, ils ont encore raté le but pour gagner.

Bien qu’il n’ait pas gagné, le Barça continue de dépendre de lui-même. Les Blaugrana seront une équipe en huitièmes de finale s’ils gagnent à Munich ou si Benfica ne bat pas le Dinamo Kiev. La couverture souligne également la victoire de Séville, le défaite de Villarreal et les avant-premières de Madrid et le Sportif.