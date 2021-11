29/11/2021

Le à 00:29 CET

En couverture aujourd’hui, lundi 29 novembre, on vous dit toutes les informations liées au gala du Ballon d’Or, où le Barça est le protagoniste avec Messi, Alexia et Pedri comme grands favoris.

Nous vous apportons également une analyse SPORT sur Ferran Torres, un attaquant polyvalent pour le 3-4-3 de Xavi.

Madrid dépasse Séville et est plus leader grâce à un but de Vinicius, et l’Espanyol renverse la Real Sociedad.