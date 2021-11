C’est la couverture de SPORT

30/11/2021

Le à 00:31 CET

Sur notre couverture aujourd’hui, mardi 30 novembre, le titre principal est « Golden Triplet ». Messi, Alexia et Pedri font du Barça le protagoniste total du Gala de Paris. Messi, remporte son septième Ballon d’Or, Alexia fait l’histoire en étant le premier footballeur espagnol à le remporter et Pedro clôt sa grande année avec le Prix Kopa.

La couverture comprend les déclarations exceptionnelles de chacun d’eux, dans lesquelles Pedri « je remercie Messi et à tous les capitaines », Messi poursuit son ambition »je vais continuer à me battre parce que j’aime le football « , et Alexia assure que ce n’est que le début, » je suis sûr que Ce ne sera pas le dernier Ballon d’Or pour un footballeur du Barça« .

Également sur la couverture, le Le Barça n’exclut pas la signature de Haaland.