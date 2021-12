01/12/2021 à 00:28 CET

Le marché des transferts du Barça ne s’arrête pas et sur la couverture de ce mardi on se fait l’écho. Ferran Torres est le grand protagoniste. Le FC Barcelone l’aime, mais il ne dépassera pas les 40 millions d’euros pour tenter de convaincre City. Werner et Ziyech, Dani Olmo et l’avenir de Dembélé, aussi importants.

De plus, la colère à Madrid pour le Ballon d’Or de Messi, les blancs cherchent à consolider le leadership et l’interview exclusive de Francesco Totti.