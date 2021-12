C’est la couverture de SPORT

12/05/2021 à 00:06 CET

« Stick before the final » est le grand titre de notre couverture ce dimanche après le faux pas du FC Barcelone au Camp Nou face au Betis. L’équipe azulgrana a chuté de 0-1 et il est allé encore plus qu’un Le Real Madrid qui a renforcé son leadership en s’imposant à la Reale Arena contre la Real Sociedad.

De plus, sur la couverture apparaît également le Ballon d’Or et le trophée Kopa qu’Alexia Putellas et Pedri ont montré au Camp Nou et la séquence imparable du Bayern, Le prochain rival du Barça en Ligue des champions.