C’est la couverture SPORT du 27 avril

27/04/2021

On à 00:12 CEST

SPORT.es

Le FC Barcelone est clairement le favori pour remporter la Liga d’après les résultats de l’enquête menée dans SPORT. Et c’est que les Catalans ont obtenu 87% des voix. Ils sont suivis par l’Atlético de Madrid (5%), le Real Madrid (5%) et Séville (3%). Les analystes et les joueurs pensent également que les hommes de Koeman obtiendront le double cette saison.

D’autre part, la couverture d’aujourd’hui met également en évidence le avant le match aller des demi-finales de la Ligue des champions Ligue entre Chelsea et le Real Madrid, “avec des doutes et la peur de l’arbitre”, et le signature imminente d’Eric Garcia pour le Barça.