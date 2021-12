C’est la crypto-monnaie inconnue qui ne cesse de croître tandis que le reste baisse | La technologie

Ces jours-ci avec de fortes baisses dans le secteur des crypto-monnaies, il y en a une qui a réussi à s’imposer parmi les plus puissantes.

Avec les crypto-monnaies, vous devez être se familiariser continuellement avec différents noms. Si ceux basés sur les mèmes sont devenus à la mode récemment, il y a maintenant celui qui est entré dans le top 10 du marché et qui mérite d’être connu : Terra.

Terra a dépassé Dogecoin et Shiba Inu et a été classé parmi les 10 plus importants de la planète, comme le rapporte RT. Ceci est particulièrement important dans une semaine difficile pour les crypto-monnaies qui ont connu de fortes baisses.

Avec des baisses allant jusqu’à 10 % en bitcoin, le Jeton Terra LUNA a réussi à maintenir de bons niveaux et à assurer une valeur dépassée à partir de 0,65$ en janvier pour dépasser 60$ durant ces journées.

Vous avez accumulé des « épargnes », et vous souhaitez les consacrer à investir. C’est naturellement que le doute surgit : est-ce que j’investis en actions ou en crypto-monnaies ?

Les 13 600 % d’augmentation en un an seulement Elle n’est pas passée inaperçue malgré l’énorme volatilité que l’on connaît souvent. Ce mois-ci, sa valeur boursière a atteint des sommets de 29.000 millions de dollars, quelque chose de très remarquable alors qu’elle était à 16.000 millions le 25 novembre, selon les informations d’Infobae.

Cette c’est un stablecoin, un aspect qui offre une plus grande sécurité en liant son prix à d’autres actifs comme le dollar. De plus, il a connu un changement important en septembre dernier lorsque le nombre de pièces sur le marché a été réduit après une mise à jour du protocole Terra.

Parmi les points forts de l’actif se trouve la confiance qu’il a réussi à consolider dans les investisseurs qui observent un bon travail dans Terra et sa structure, qui lui a permis d’éviter la grande chute des jours précédents, au moins pour le moment.

On ne sait pas dans quelle mesure pouvez-vous rester isolé des hauts et des bas causés par le bitcoin et d’autres crypto-monnaies, mais ces derniers jours, il est passé au présent et il vaut la peine de le suivre attentivement pour voir comment il évolue sur un marché aussi compliqué que celui-ci.