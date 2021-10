C’est la date de sortie de macOS Monterey

18/10/2021 à 21:17 CEST

La prochaine version de macOS sera disponible en téléchargement à partir du 25 octobre. Apple a partagé la date de sortie lors de leur événement « Unleashed » aujourd’hui avec les nouvelles puces M1 Pro et M1 Max et le nouveau MacBook Pro redessiné.

La mise à jour macOS Monterey apporte des améliorations notables à FaceTime, notamment la prise en charge de Spatial Audio et la possibilité d’utiliser SharePlay pour écouter de la musique et regarder des vidéos avec vos amis. L’un des changements les plus importants est l’incorporation d’Universal Control, qui permet aux utilisateurs de passer facilement d’un iPad à un Mac. La fonctionnalité, qui crée une ancienne mise à jour de continuité, permet aux utilisateurs de faire glisser et de déposer des fichiers entre plusieurs appareils et de taper sur un iPad à partir d’un clavier MacBook. Mais SharePlay et Universal Control, qui n’étaient pas disponibles dans les versions bêta initiales de macOS Monterey, ils arriveront après la mise à jour initiale « plus tard cet automne », selon Apple.

La version est également livrée avec un Mise à jour majeure de Safari qui a parfois été controversée en raison de modifications importantes apportées à la barre d’onglets et à d’autres fonctionnalités clés. Parmi les autres améliorations que nous attendons, citons Live Text, une fonctionnalité similaire à Google Lens qui vous permet de sélectionner du texte dans les photos et l’ajout de notes autocollantes. MacOS reçoit également des mises à jour qui est apparu pour la première fois dans iOS 15, y compris les modes de mise au point et la prise en charge de « Partagé avec vous », qui suit le contenu partagé dans l’application Messages.

Apple apporte Deux autres fonctionnalités importantes d’iOS à Mac avec l’application Raccourcis et prise en charge d’AirPlay, Étant donné que les Mac exécutant macOS Monterey pourront utiliser leurs appareils comme haut-parleur AirPlay.