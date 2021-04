C’est la date limite pour rencontrer les trois derniers créateurs de la Super League

19/04/2021 à 19:49 CEST

Il y a trois fondateurs fantômes de la nouvelle Super League. Sur les 15 initialement prévus pour participer à la création du concours, seuls 12 sont ceux qui ont confirmé.

Ces trois équipes seraient PSG, Bayern Munich et Borussia Dortmund, qui pour l’instant n’ont pas été marqués de la Super League et restent aux côtés de l’UEFA et de la FIFA.

Selon un contrat révélé par Der Spiegel, La Super League a donné au PSG, au Bayern et au Borussia un délai maximum pour répondre à l’invitation, agissant actuellement en tant que «Fondateurs supplémentaires proposés». Le club français a 14 jours pour envoyer sa réponse, tandis que les deux Allemands ils ont 30.

Si l’un des trois répond positivement à l’invitation dans les conditions convenues, il deviendrait un club fondateur à part entière, comme les douze précédents, et reçoivent le paiement correspondant, conformément au contrat.

Pour l’instant, les clubs fondateurs de la Super League sont: AC Milan, Arsenal FC, Atlético de Madrid, Chelsea FC, FC Barcelona, ​​FC Internazionale Milano, Juventus FC, Liverpool FC, Manchester City, Manchester United, Real Madrid CF et Tottenham Hotspur.