C’est la façon la plus saine de cuisiner le poulet | Vie

Le poulet est l’un des aliments les plus consommés au monde. C’est une source importante de protéines animales et possède d’excellentes propriétés, mais quelle est la façon la plus saine de la cuisiner pour préserver tous ses nutriments ?

La viande que les Espagnols consomment le plus est le poulet. Selon les données de Statista, la consommation de cet aliment a augmenté en 2020, avec une moyenne d’environ 13,6 kg par personne, dépassant de plus de 1 kg la quantité moyenne enregistrée en 2019. C’est donc la principale source de protéines animales en Espagne.

Cet aliment se distingue par être l’une des viandes les plus saines que nous puissions manger. En plus d’être une source de protéines d’origine animale, il fournit également d’autres nutriments de haute qualité. Comme expliqué par la Fédération espagnole de nutrition dans le livre Cuisine espagnole, est une source importante de vitamine B, de niacine, d’acides gras monoinsaturés, d’acides gras insaturés et de phosphore, sa consommation est donc fortement recommandée.

Maintenant, comme pour les autres aliments, la préparation influence grandement son apport nutritionnel. Le poulet est un aliment très polyvalent et avec lui, vous pouvez faire d’innombrables recettes, certaines plus saines que d’autres.

Si vous faites attention à votre alimentation et que vous souhaitez conserver tous les nutriments de cet ingrédient, prenez note de Quelles sont les façons les plus saines de cuisiner le poulet :

Vidéo sonore. Sous vide signifie “sous vide” en français et c’est une technique de cuisson sous vide à basse température pendant longtemps. Cette méthode préserve les propriétés des produits et réduit la production d’amines hétérocycliques (AHC), d’hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) et de produits finaux de glycation avancée (AGE), qui sont des produits chimiques nocifs qui se forment lors de la cuisson à haute température. . Au vapeur. La cuisson à la vapeur est une autre méthode de production qui favorise la conservation des nutriments. Contrairement à l’art antérieur, dans ce cas, une température élevée est utilisée, mais il a été démontré que moins de HCA est produit par rapport à d’autres méthodes de cuisson à haute température.

Cuisson sous pression. La cuisson du poulet dans un autocuiseur est une autre des méthodes les plus saines pour le préparer. Il retient les vitamines, réduit l’oxydation du cholestérol et produit peu ou pas d’AHC, de PAH et d’AGE. Four micro onde. Une autre des façons les plus saines de cuire le poulet est de le mettre au micro-ondes. Reduce la producción de sustancias químicas cancerígenas en comparación on otros métodos de cocción, y si lo cocinas durante suficiente tiempo (un mínimo de 10 minutos en un microondas doméstico de 750 W) alcanza la temperatura central de 75 ºC necesaria para garantizar que se puede comer avec sécurité.