C’est la fuite la plus excitante du Galaxy S21 FE à ce jour

Samsung a découvert à ses dépens l’année dernière qu’un Galaxy S20 d’entrée de gamme à 999 $ n’allait pas être un best-seller. Le téléphone était nettement plus cher que tous ses concurrents directs, en particulier l’iPhone 11 qui dominait les ventes à l’époque. Samsung a promis de réparer les choses et l’a fait en grande partie avec un Galaxy S20 FE plus abordable. Le Galaxy S21 qui a suivi était 200 $ moins cher dès le départ, et le téléphone bénéficie déjà de remises intéressantes. C’est presque comme si la version 2021 Fan Edition n’avait même pas beaucoup d’importance cette année. Mais une toute nouvelle fuite de spécifications Galaxy S21 FE est le meilleur type de fuite pour les fans de la série qui cherchent à mettre la main sur une variante S21 encore moins chère.

La plupart des rumeurs prétendaient que le S21 FE serait lancé aux côtés du Galaxy Z Fold 3 et du Flip 3 en août. Mais les rumeurs ont changé brusquement de ton il y a quelques semaines. De nouvelles fuites ont indiqué que Samsung pourrait annuler le Galaxy S21 FE. Certains ont cité la pénurie de puces ; d’autres ont déclaré que Samsung avait des problèmes pour s’approvisionner en batteries pour le S21 FE.

Samsung a choisi de ne fournir aucune clarté sur ses plans de lancement du S21 FE. Les rapports qui ont suivi ont indiqué que l’événement August Unpacked se concentrerait sur les téléphones pliables. Le S21 FE serait lancé quelques mois plus tard.

Le régulateur chinois révèle les spécifications clés du Galaxy S21 FE

Ces rumeurs troublantes semblaient indiquer que Samsung pouvait toujours annuler le combiné. La société a fait la même chose avec le Note 21 plus tôt cette année, invoquant la pénurie de puces.

Mais le régulateur chinois TENAA a publié de nouveaux documents pour le Galaxy S21 FE indiquant que le téléphone est réel. La découverte suggère que Samsung envisage toujours de lancer le combiné cette année. Sinon, il n’aurait pas avancé avec le processus d’approbation réglementaire en Chine.

La documentation de Samsung répertorie plusieurs spécifications clés du Galaxy S21 FE. Le téléphone dispose d’un écran de 6,4 pouces avec une résolution Full HD+. Samsung a également fourni des images à la TENAA qui indiquent que le combiné comportera une caméra à triple objectif à l’arrière. La caméra selfie n’est pas visible sur les photos. Evan Blass a publié sur Twitter des images présumées de S21 FE, puis les a supprimées. Ces photos montraient un Galaxy S21 avec un écran perforé.

Le Galaxy S21 FE mesure 155,7 × 74,5 × 7,9 mm, ce qui le rend légèrement plus compact que son prédécesseur. Il prend en charge la connectivité 5G et offre aux utilisateurs un emplacement double SIM. Une batterie de 4 370 mAh alimentera le nouveau combiné FE, avec Android 11 préchargé.

Les documents TENAA ne couvrent pas tous les détails matériels du Galaxy S21 FE. Mais d’autres rumeurs ont mentionné les spécifications attendues pour le combiné abordable Galaxy S21. Nous pourrions envisager un processeur Exynos 2100 ou Snapdragon 888, 6 Go/8 Go de RAM, 128 Go/256 Go de stockage, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, une charge sans fil, une charge filaire rapide de 45 W et un capteur d’empreintes digitales intégré à l’écran.

Séparément, une liste de la FCC a révélé il y a quelques jours que le Galaxy S21 FE comportera le chipset Snapdragon 888. La documentation mentionnait également le support de charge filaire de 45 W et indiquait que le téléphone n’aurait pas de prise casque.

Mis à part les certifications TENNA et FCC, on ne sait pas quand le Galaxy S21 FE sera lancé. Mais Samsung pourrait bientôt partager plus de détails sur le téléphone.

