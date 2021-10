‘C’est la grande citrouille, Charlie Brown’ de retour à la télévision

Linus aura une autre chance de convaincre tout le monde que la Grande Citrouille existe vraiment à la télévision cette année. C’est la grande citrouille, Charlie Brown sera de retour sur le petit écran grâce à un accord Apple et PBS conclu la semaine dernière. L’émission spéciale n’a pas été diffusée à la télévision pour la première fois en plus de cinq décennies l’année dernière, provoquant un tollé qui a inspiré Apple à trouver un partenaire de diffusion pour les émissions spéciales de Peanuts.

C’est la grande citrouille, Charlie Brown sera diffusé sur les stations locales PBS et PBS KIDS le 24 octobre à 19 h 30 HE/PT. Les chaînes PBS sont disponibles via les fournisseurs de télévision traditionnels et les plateformes de télévision sur Internet. Contrairement à d’autres programmes PBS, il ne sera pas disponible sur les diffusions en direct PBS locales sur PBS.org ou sur l’application PBS.

L’émission spéciale d’une demi-heure a été diffusée à l’origine le 27 octobre 1966 sur CBS, qui a continué à la diffuser chaque année pendant la saison d’Halloween jusqu’en 2000. En 2001, It’s the Great Pumpkin est passée à ABC, qui l’a diffusée jusqu’en 2019. En octobre 2020, La plate-forme de streaming Apple TV+ d’Apple a conclu un accord avec Peanuts Worldwide et Lee Mendelson Film Productions pour être le foyer exclusif de toutes les émissions spéciales Peanuts et du nouveau contenu Peanuts. Pour assurer aux parents qu’ils pouvaient toujours regarder C’est la grande citrouille, Charlie Brown avec leurs enfants sans avoir besoin de s’abonner à une nouvelle plate-forme de streaming, Apple a rendu le spécial disponible gratuitement du 30 octobre au 1er novembre 2020. Apple a également fait A Charlie Brown Thanksgiving disponible gratuitement du 25 au 27 novembre. Apple TV+ abrite également les émissions d’animation originales Snoopy in Space et The Snoopy Show.

Bien sûr, certains fans étaient toujours contrariés de devoir sauter à travers tous les cerceaux pour revoir les spéciaux. Ainsi, en novembre 2020, Apple a annoncé un partenariat avec PBS pour diffuser A Charlie Brown Thanksgiving et A Charlie Brown Christmas. Cette année, Apple et PBS se sont à nouveau associés pour le spécial Halloween bien-aimé.

Dans C’est la grande citrouille, Charlie Brown, Linus est convaincu que la grande citrouille lui apportera des cadeaux, alors il reste dans un champ de citrouilles pendant la nuit d’Halloween pendant que les autres enfants sortent pour jouer. Le spécial présente également une séquence animée mémorable avec Snoopy dans son costume de vol de la Première Guerre mondiale, se lançant dans une bataille imaginaire avec le Baron Rouge. Le spécial a été réalisé par Bill Melendez et écrit par le créateur de Peanuts, Charles M. Schulz.