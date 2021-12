C’est la guitare Samsung qui veut apprendre aux débutants à jouer grâce aux LED | La technologie

Des décennies se sont écoulées depuis que Paco de Lucía et Jimi Hendrix ont motivé des millions de garçons et de filles à jouer de la guitare. Et à cette époque, le secteur de la musique n’a pas progressé au même rythme que celui de ses frères. Maintenant, Samsung veut innover avec une proposition pour les débutants.

Comme chaque année à cette époque, Samsung a dévoilé ses projets d’incubateur C-Lab pour le CES 2022, dans le but de mesurer la réponse des clients et de continuer à faire avancer les idées les plus prometteuses.

La star de cette année est ZamStar, un combo guitare et application conçu pour une collaboration et un apprentissage faciles.

ZamStar se compose d’une application et d’une guitare personnalisée appelée ZamString et l’idée est que vous pouvez jouer un morceau à la guitare, y ajouter des effets, puis le synchroniser avec d’autres musiciens de tout le monde.

Comme vous l’avez peut-être déjà compris, c’est ce que nous avons vu cette année sur TikTok, où les clips musicaux collaboratifs sont devenus très à la mode pendant la pandémie puis plus tard.

Côté hardware, la guitare ZamString a distribué Des voyants LED sur les accords s’allument lorsque la chanson est jouée, ce qui permet de savoir facilement où mettre vos doigts. Ce n’est pas un nouveau concept, mais c’est peut-être le premier à combiner les aspects d’apprentissage et de collaboration.

Si l’on voit cette invention présentée au CES 2022, c’est encore le doute, bien que jusqu’à présent, Samsung semble déterminé à continuer à assister à l’événement, puisqu’il n’a pas suivi l’exemple d’autres exposants comme Google, Lenovo, Intel, Amazon, Meta, T-Mobile, qui ont déjà annulé leur présence.

Le CES 2022 n’a plus que quelques jours pour célébrer et tout est encore en suspens, et nous devons être très attentifs car ce qui se passera avec ce sera ce que nous verrons dans quelques semaines avec le MWC 2022 à Barcelone.