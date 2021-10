C’est la Journée nationale du poulet et des gaufres ! – Qui savait? (Nous nous sommes dirigés vers Roscoe’s MAINTENANT !)

Poulet & Gaufres

*Son #Journée nationale du poulet et des gaufres, la raison parfaite de tricher sur votre régime et de vous laisser tenter par ce plat sucré-salé !

À ne pas confondre avec la Journée nationale du poulet frit et des gaufres, qui est observée le 20 août, est maintenant surnommée Journée nationale du poulet et des gaufres – un jour où nous célébrons cet incontournable du brunch, qui existe depuis plus de 150 ans. Les spécialistes de l’alimentation ont des théories sur ses origines, beaucoup déclarant que le repas est originaire de Harlem dans les années 1930. En revanche, d’autres disent qu’il est originaire des cuisiniers à domicile néerlandais de Pennsylvanie dans les années 1600. Nous n’aurons peut-être jamais au fond de l’origine du repas, mais nous envoyons un merci à celui qui l’a fait en premier.

Baller Alert a rassemblé certains de nos endroits préférés pour le poulet et les gaufres. Faites-nous part de vos favoris.

#Roscoe’s House of Chicken N’ Waffles

Roscoe’s sert ce délicieux aliment de base depuis plus de 46 ans, et cette année seulement, la chaîne du sud de la Californie a fondé la Journée nationale du poulet et des gaufres, vous devez donc les remercier !

AUTRES NOUVELLES SUR EURWEB : Flavour Flav Busted pour la batterie domestique ! + Aujourd’hui marque 1 an de sobriété pour l’homme exagéré de PE Hype | VIDÉO