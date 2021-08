C’est la lampe de poche la plus puissante au monde, qui prend le record Guinness

02/08/2021 à 18:01 CEST

Antonio Vallejo Taslimi

Parfois, ça ne fait pas de mal de jeter un œil à la chaîne Records du monde Guinness, notamment en raison de la grande capacité que certains ont de construire et de pousser leur corps à la limite. Dans ce cas on reparle de Forgeron, les mêmes qui nous ont apporté le gant fonctionnel Iron Man sur leur chaîne. Cette fois, ils ont décidé d’opter pour quelque chose de plus conventionnel, mais tout aussi fou. Et ils ont construit la lampe de poche la plus puissante au monde, battant le record Guinness.

De nom Nitebrite 300, cette lampe de poche a le titre de la plus puissante au monde. Ce n’est pas pour moins, et c’est que construit à partir de LED, cette lampe de poche est capable d’atteindre jusqu’à 501 031 lumens. Il dispose de 300 LED et sa conception ressemble à une lampe de poche conventionnelle, bien que de manière importante. Les diodes fonctionnent avec une batterie, dans laquelle elles sont toutes connectées, et au moyen de loupes spécifiques elles ont réussi à diriger les photons dans une seule direction. Sous ces lignes, nous vous laissons avec la vidéo avec tous les détails.

Le précédent record était détenu par une lampe de poche avec jusqu’à 90 000 lumens. Et c’est qu’avec ce pouvoir, si vous ne portez pas l’équipement et la protection appropriés, il est capable d’aveugler une personne.