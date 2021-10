C’est la lutte pour la Coupe du monde avec trois courses à disputer

10/04/2021 à 09:58 CEST

Les Championnat du monde MotoGP il atteint sa dernière ligne droite et contrairement aux autres années, les champions du monde des trois catégories n’ont pas encore été décidés avec trois courses avant la fin de la saison. Après un GP des Amériques plein de surprises, le championnat du monde atteint les trois derniers rendez-vous européens : Emilie Romagne, Algarve et Valence avec un total de 75 points en jeu qui pourrait bouleverser complètement le championnat.

MotoGP

La lutte pour le titre est entre Fabio Quartararo et Francesco Bagnaia, le Français mène le championnat avec 254 points et l’Italien suit avec 202 points. Marc Márquez a dominé à Las Américas et n’a donné aucune chance de victoire à Quartararo et Bagnaia après une belle course a finalement pris la troisième place, le Français n’a donc pas pu obtenir trop de points de l’Italien. Sorti le calculateur, Fabio Quartararo pourrait être proclamé Champion du Monde en Emilie Romagne mais Bagnaia va courir dans son pays où il a déjà remporté la première course à Misano et il ne facilitera pas la tâche au Français.

Fabio Quartararo 254 pointsFrancesco Bagnaia 202 pointsJoan Mir 175 points

Moto2

Dans la catégorie intermédiaire, la Coupe du Monde est très serrée entre Rémy jardinier et Raul Fernández. L’Espagnol a dominé tout le week-end à Las Americas et a réalisé une course parfaite pour décrocher la victoire. Son coéquipier et rival Remy Gardner a subi une chute lors de la course de dimanche et Fernandez a pu lui retirer 25 points précieux au championnat. Remy Gardner est actuellement premier du classement avec 271 points et Raúl Fernández n’a, après la course d’hier, que 9 points de retard, ce qui signifiera une belle bagarre dans les trois dernières courses entre les deux coéquipiers.

Rémy jardinier 271 pointsRaul Fernández 262 pointsMarco Bezzecchi 206 points

Moto3

La dernière course Moto3 aux Amériques a été très compliquée avec deux gros accidents sur la piste qui ont forcé le drapeau rouge à être levé deux fois. La course n’a pas été reprise après la deuxième fois et Denis Foggia a pris la deuxième place en coupant quelques points à Pierre Acosta qui était finalement huitième. Acosta compte désormais 30 points de retard sur Foggia et bien qu’il semble avoir la Coupe du monde à portée de main, tout peut arriver lors des trois dernières épreuves de la Coupe du monde. Sergio Garcia Foggia et Acosta ne sont pas si loin non plus, à 50 points, et se battront aussi jusqu’au bout pour remporter la couronne.

Pedro Acosta 218 pointsDennis Foggia 188 pointsSergio Garcia 168 points